Pour Alain Juppé, Emmanuel Macron "a un charme évident"

Alain Juppé est-il encore de droite ? Le maire de Bordeaux a bien de la peine à répondre à cette question devant la caméra de la RTS, qui diffuse un entretien enregistré avec lui mercredi. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas insensible à Emmanuel Macron et ses idées. "C'est un homme intelligent et il a une vision des choses que je partage en grande partie", explique-t-il. "Je souhaite qu'il réussisse. Je n'ai pas envie de me situer sur un plan affectif. Cela dit, il a un charme évident."

"On verra" pour les européennes. Un charme qui pourrait pousser Alain Juppé à s'allier avec lui ? "Je n'ai pas de projet en ce sens", explique-t-il. Même une alliance pour les élections européennes de 2019 n'a rien de certain. "On verra", balaie le maire de Bordeaux. "On verra en fonction des programmes, des configurations politiques, de l'attitude que prendront différents partis."

Quitter LR "sans hésitation" en cas de désaccord sur l'Europe. En revanche, celui qui s'est récemment mis en retrait de sa propre famille politique affirme qu'il la quittera pour de bon "sans hésitation" si celle-ci fait des "choix anti-européens". "Je considère que la position [de LR] sur l'Europe n'est pas claire", souligne-t-il. "Je ne soutiendrai en aucune manière un discours anti-européen."