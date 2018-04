Plaidoyer pour le vélo : "On a 20 ans de retard en France"

"Oui, le vélo est un vrai moyen de transport". C'est par cette affirmation, semblable à un cri du cœur, que Matthieu Orphelin, député (LREM) du Maine-et-Loire, Barbara Pompili, députée (LREM) de la Somme, Dephine Batho, députée (PS) des Deux-Sèvres et ex-ministre de l'Écologie et du Développement durable, et plus de 200 parlementaires réclament, dans une tribune parue dans le JDD, un plan vélo pour le développement de la petite reine, notamment en zones périurbaines et rurales.

"Simple, peu onéreux, pratique". Car pour les signataires de la tribune, accroître l'utilisation du vélo remplit tous les critères : "simple d'utilisation, peu onéreux, rapide, pratique, en phase avec son époque" et "s'adressant à tous sans distinction sociale et géographique et bon pour la santé". "On a 20 ans de retard sur le vélo en France", explique Matthieu Orphelin au micro d'Europe 1, "c'est moins de 3% des déplacements contre 26% aux Pays-Bas, 19% au Danemark".

Un Plan Vélo sur quatre ans. Convaincus que le développement du vélo est une solution aux personnes sans solution de mobilité, les signataires plaident pour la généralisation de l'indemnité kilométrique vélo (IKV), permettant aux employés d'être indemnisés pour les trajets domicile-travail. Les parlementaires, qui en appellent à une véritable mobilisation de l'État sur le sujet, réclament également le développement d'infrastructures facilitant l'usage du vélo, tels que des "autoroutes vélo", pour lesquelles le Conseil d'Orientation des Infrastructures a préconisé la mise en place d'un Plan Vélo de 350 millions d'euros sur quatre ans.