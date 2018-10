Perquisition chez Mélenchon : "Un élu ne peut pas se considérer au-dessus des lois", estime Attal

INTERVIEW

La vive réaction de Jean-Luc Mélenchon aux perquisitions menées mardi à son domicile et dans des locaux de la France insoumise a soulevé de nombreux commentaires. Fraîchement nommé secrétaire d'Etat auprès de Jean-Michel Blanquer, Gabriel Attal a tenu à rappeler jeudi, au micro d'Audrey Crespo-Mara sur Europe 1, que le député des Bouches-du-Rhône n'était pas au-dessus des lois.

"Ce qui m'a choqué, ce sont les discours que j'ai entendu et ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon. On ne peut pas considérer, quand on est élu, que l'on est au-dessus des lois et que l'on est un justiciable au-dessus des autres", a déclaré le benjamin du gouvernement, lui-même ex-député des Hauts-de-Seine.