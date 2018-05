INTERVIEW

"Je voudrais bien que tous ces gens qui parlent des abattoirs les connaissent un peu mieux". Lundi matin, dans Europe 1 Bonjour, le député LREM de la Creuse Jean-Baptiste Moreau, et rapporteur du projet de loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire qui arrive en débat à l'Assemblée nationale mardi, a sèchement répondu à la vidéo postée lundi matin par Brigitte Bardot et Rémi Gaillard. Ces derniers ont uni leurs forces pour demander au gouvernement d'agir sur la question de la vidéosurveillance dans les abattoirs avec de nouvelles images de l'abattoir d'Alès, déjà épinglé en 2015, tournées en caméra cachée en février 2018 selon l'humoriste.

"Un vrai statut de lanceur d'alerte". "On n'a pas attendu L214 pour fermer des abattoirs à cause d'une non prise en compte du bien-être animal, puisque dans les années 1980-1990 il y a déjà eu des fermetures d'abattoirs à cause de maltraitances", a encore répondu le député, qui est par ailleurs éleveur de vaches. Il confirme que ce point, absent du texte, sera bien débattu dans l'hémicycle. "Dans le projet loi, on renforce le 'responsable protection animale' qui est présent dans l'abattoir. On lui donne un vrai statut de lanceur d'alerte qui lui permet d'alerter les services vétérinaires dès qu'il y a un manquement au bien-être animal", précise le rapporteur.

"On est tous des enfants de Brigitte Bardot". Avec leur vidéo publiée lundi sur les réseaux sociaux, Brigitte Bardot explique vouloir toucher "un maximum de gens, pour leur demander de faire attention à ce qu'ils mangent quand ils mangent un bifteck ou une côte de porc". L'idée de ce "duo explosif" est venue de Rémi Gaillard. "On est tous des enfants de Brigitte Bardot quand on aime les animaux ! Je ne suis qu'un bouffon, c'est un peu la reine", a-t-il dit.