Notre-Dame-des-Landes : le gouvernement va trancher

Le gouvernement s’apprête à mettre un point final à un dossier vieux de près de 50 ans. Mercredi à l’issue du Conseil des ministres, Edouard Philippe annoncera la décision concernant le projet si controversé d’aéroport. "Le Premier ministre, M.Edouard Philippe, s'exprimera pour présenter la décision prise par le gouvernement sur l'avenir du projet aéroportuaire du Grand Ouest", en présence des ministres Gérard Collomb (Intérieur), Nicolas Hulot (Transition écologique et solidaire), Elisabeth Borne (Transports), Nicole Belloubet (Justice) et Benjamin Griveaux (porte-parole), a précisé la présidence de la République dans un communiqué.

Les informations à retenir Edouard Philippe annoncera sa décision à la mi-journée, à l'issue du Conseil des ministres

Quelle que soit cette décision, l'évacuation de la ZAD sera le prochain dossier chaud du gouvernement



"Quelle que soit la réponse, elle sera mauvaise". La présence en nombre de ministres montre si besoin était la grande sensibilité du dossier. Ces dernières semaines, la tendance était plutôt à l'abandon du projet. A huis clos devant les députés LREM, Edouard Philippe a reconnu qu'après l'ultime consultation d'élus menée par l'exécutif depuis début janvier, il n'était "pas forcément plus facile de se prononcer". "Quelle que soit la réponse, elle sera mauvaise" car elle fera des mécontents, a-t-il admis.

Un ultimatum pour les zadistes ? Après l'annonce de la décision de l’exécutif, les problèmes ne seront donc pas terminés pour autant. Car se posera immédiatement la question du devenir de la Zone à défendre (ZAD), occupée depuis plus d’une décennie. Le ministre de l’Intérieur a prévenu que les éléments les plus radicaux seront délogés, quoi qu’il arrive. L’opération s’annonce de toute façon compliquée et non dénuée de risques. L'option la plus probable est celle d'une forme d'ultimatum pour permettre aux volontaires de quitter les lieux, avant une intervention dans quelques jours.