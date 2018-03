Nicolas Sarkozy, un ancien président face à ses dossiers judiciaires

Arbitrage Tapie. Nicolas Sarkozy n’est pas mis directement en cause dans ce dossier toujours en cours, mais l’enquête a mis en évidence de nombreux rendez-vous entre lui et Bernard Tapie et les enquêteurs n’excluent pas que des consignes aient pu être données au plus haut sommet de l’État sur ce dossier. Pour rappel : l’arbitrage rendu en faveur de Bernard Tapie pour la vente d’Adidas en 1993 a été annulé par la justice et l’homme d’affaires doit rembourser les 404 millions d’euros qu’il avait reçus de l’État en 2008 comme dédommagement. Christine Lagarde, alors ministre de l’Économie de Sarkozy, est soupçonnée d’être intervenue en faveur de Bernard Tapie, et a été reconnue coupable de négligence.