Muriel Pénicaud : "Jean-Claude Mailly est un grand leader syndical"

INTERVIEW

"Jean-Claude Mailly est un grand leader syndical et il a marqué le champ social français à la tête de Force Ouvrière depuis 14 ans", a assuré Muriel Pénicaud lundi dans Europe 1 matin, alors qu'elle était invitée de la matinale de Patrick Cohen pour présenter sa réforme de l'apprentissage.

Un renvoi de politesse. "Je n'ai pas toujours été d'accord avec lui", mais "Laurent Berger à la tête de la CFDT, Jean-Claude Mailly à la tête de FO, ce sont des organisations réformistes exigeantes", a ajouté la ministre. Muriel Pénicaud renvoie ainsi la politesse au leader syndicaliste, qui avait lui-même déclaré qu'elle était une "bonne ministre du Travail" même s'il n'était "pas toujours d'accord" avec elle. "Ils représentent les salariés et on a besoin des syndicats", a par ailleurs insisté la ministre.

Une nouvelle tête pour FO. Ce retour d'hommage intervient quelques heures avant que Jean-Claude Mailly ne soit remplacé par Pascal Pavageau à la tête de FO lors du congrès du syndicat qui s'ouvre ce lundi, à Lille. "Pascal Pavageau va arriver [à la tête de FO,ndlr], et va marquer son style", a déclaré Muriel Pénicaud. Avant de conclure : "il vient du secteur public, il va prendre ses marques et on va voir les positions qu’il va prendre, on attend de voir les positions qu’il va prendre".