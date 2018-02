Mélenchon veut "renouveler de fond en comble" le personnel politique de Marseille

Jean-Luc Mélenchon a exprimé vendredi sa volonté de "renouveler de fond en comble" le personnel politique de Marseille, sans dire s'il serait ou pas lui-même candidat à la mairie de la seconde ville de France en 2020. "Je ferais ce qu'il faut pour que les listes de La France insoumise gagnent à Marseille", a-t-il dit en marge d'une visite aux salariés du site Gemalto de La Ciotat. "Je suis un homme qui a toujours été rusé et stratège. Je dois commencer par faire émerger des équipes qui renouvellent de fond en comble, de la cave au grenier, le personnel politique de Marseille. On commence par ça", a-t-il ajouté.

"Je leur souhaite de bien s'entre démolir". Le leader de La France insoumise, élu député à Marseille lors des dernières législatives, a ironisé sur les attaques du président LR de la région, Renaud Muselier, qui a fustigé cette semaine le bilan du maire, Jean-Claude Gaudin, dont il a été le premier adjoint et longtemps le dauphin désigné. "Je trouve qu'ils sont bien audacieux et bien cruels avec Jean-Claude Gaudin. A leur place, je réfléchirais pour savoir comment il a fait pour garder pendant 22 ans à droite une ville qui est à gauche", a-t-il dit. "Je leur souhaite de bien s'entre démolir, cela me facilitera le travail après", a encore affirmé le député de Marseille.