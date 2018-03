Macron s'exprimera devant le Congrès américain lors de sa visite en avril

Le président français Emmanuel Macron prononcera un discours devant les élus du Congrès américain le 25 avril lors de sa visite d'État à Washington, a annoncé mercredi le président de la Chambre des représentants.

Tous les présidents de la Ve République se sont exprimés au Congrès sauf..."La France est non seulement notre plus ancien allié, mais l'un de nos plus proches", a déclaré Paul Ryan dans un communiqué. "Il s'agit d'une occasion spéciale pour approfondir la relation historique entre nos pays et réaffirmer notre engagement à vaincre le terrorisme dans nos pays et dans le monde. J'ai hâte d'accueillir le président Macron au Capitole des États-Unis lors d'une session conjointe du Congrès le 25 avril", a ajouté Paul Ryan.

Breaking News→ I’ve invited President @EmmanuelMacron of the French Republic to address a joint meeting of Congress on April 25. https://t.co/JoMMOJgoYRpic.twitter.com/vOIGBRQHP2 — Paul Ryan (@SpeakerRyan) 21 mars 2018

... François Hollande. Emmanuel Macron se rendra en visite d'État les 24 et 25 avril à l'invitation du président Donald Trump, qui le recevra le 24 à la Maison-Blanche. Mais un discours au Congrès n'avait dans un premier temps pas été annoncé. Tous les présidents de la V ème République, à l'exception de François Hollande, se sont exprimés devant le Congrès américain, un honneur réservé aux alliés proches des États-Unis. Valéry Giscard d'Estaing, en 1976, s'était exprimé en anglais.