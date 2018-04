Macron parmi les 100 personnes les plus influentes du monde selon le magazine "Time"

Cent personnalités qui comptent. Le magazine Time a publié jeudi sa liste des 100 personnes les plus influentes du monde, un aréopage de célébrités classées dans plusieurs catégories (artistes, titans, pionniers…). Au rang des leaders, entre le président coréen Moon Jae-in et le chef d'État argentin Mauricio Macri, on retrouve Emmanuel Macron, premier politique à figurer dans cette liste depuis François Hollande en 2016.

Portrait dressé par Christine Lagarde. Le portrait du locataire de l'Élysée est écrit par Christine Lagarde, en anglais. La directrice générale du FMI profite de ce court texte pour louer son positionnement pro-européen : "Sa vision d'une Europe forte a également donné un nouvel élan à l'effort d'intégration, qui est devenu d'autant plus critique dans notre monde de plus en plus fragmenté", écrit-elle à propos de cet underdog (un candidat pas forcément favori, en somme) pour la présidence il y a un an.

"Les défis existent". Mais Christine Lagarde prévient aussi celui qui fut classé à l'été dernier parmi les 40 leaders de moins de 40 ans les plus puissants du monde, selon Forbes. "Les défis existent. Immigration, terrorisme, climat, transformation numérique et inégalités" attendent le président français, qui pourra cependant "contribuer à créer les solutions multilatérales pour améliorer le monde".