Macron et Merkel pour "approfondir encore" la coopération franco-allemande

Emmanuel Macron et Angela Merkel ont réaffirmé dimanche leur "détermination à approfondir encore la coopération" entre la France et l'Allemagne, dans une déclaration commune diffusée sur les réseaux sociaux, pour marquer le 55e anniversaire du Traité de l'Elysée.

Une vidéo sur les réseaux sociaux. "Il y a 55 ans, Charles de Gaulle et Konrad Adenauer signaient le Traité sur la coopération franco-allemande (Traité de l'Élysée). Depuis lors, l'amitié franco-allemande est un pilier de l'intégration européenne. La France et l'Allemagne sont l'une pour l'autre des partenaires politiques majeurs et des voisins de confiance", déclarent ces dirigeants, deux jours après une rencontre à l'Elysée, au travers d'un texte et d'une vidéo diffusés sur Twitter, Facebook et Youtube.

Approfondir la coopération. À l'occasion de ce 55e anniversaire, le président français et la chancelière allemande "réaffirment leur détermination à approfondir encore la coopération entre la France et l'Allemagne, conformément à l'esprit fondateur de coopération concrète et de rapprochement des citoyens du Traité de l'Élysée", souligne la déclaration.

Vers un nouveau Traité de l'Élysée. "Dans cet esprit", ils sont convenus, lors de leur réunion de vendredi, "d'élaborer au cours de cette année un nouveau Traité de l'Élysée", afin notamment d'"approfondir l'intégration" des deux économies et de "renforcer les liens" entre les deux sociétés civiles. Les deux dirigeants saluent en outre la décision des deux Parlements de célébrer cet anniversaire en approuvant lundi une résolution commune traçant des perspectives pour un nouveau traité, et renforçant la coopération entre les assemblées.