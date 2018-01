LR : Wauquiez et Pécresse font campagne commune dans le Val-d'Oise

Laurent Wauquiez et Valérie Pécresse ont fait cause commune, mercredi, lors d'un déplacement dans le Val-d'Oise pour soutenir le candidat des Républicains (LR), Antoine Savignat, qui affronte la candidate LREM Isabelle Muller-Quoy, dimanche, lors du second tour d'une élection législative partielle. Arrivés à quelques minutes d'intervalle, la présidente de la région Île-de-France et le président des Républicains ont visité ensemble une exploitation agricole à Sagy, posant même ensemble devant les photographes au volant d'un tracteur en compagnie d'Antoine Savignat, avant de participer à une table ronde avec des agriculteurs.

"Deux droites". "J'ai demandé aux deux de venir, mais pas de venir l'un le mardi, l'autre le mercredi", a expliqué le candidat LR, qui a totalisé 23,67% des voix, derrière sa concurrente LREM (29,29%). Les deux dirigeants LR avaient affiché leurs désaccords, samedi, à la tribune du Conseil national du parti. Valérie Pécresse avait à cette occasion théorisé l'existence de "deux droites", Laurent Wauquiez répliquant qu'il n'y en a "qu'une seule".

"Il y a deux droites, mais on les additionne", a expliqué Valérie Pécresse mercredi. "Pour moi, ce qui est important, c'est d'être tous soudés et, au fond, de porter à l'arrivée les mêmes idées", a renchéri Laurent Wauquiez.