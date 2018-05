L'ex-candidat à l'Élysée Jean Lassalle va présenter une liste aux européennes

L'ancien candidat à la présidentielle Jean Lassalle (ex-MoDem) va présenter une liste aux élections européennes de l'an prochain pour défendre la "ruralité" et "l'Europe des nations". "J'ai décidé de conduire ma propre liste aux élections européennes de 2019", affirme-t-il dans un entretien à l'hebdomadaire Valeurs Actuelles à paraître jeudi.

Réduire la contribution de la France à l'UE. Le député non inscrit des Pyrénées-Atlantiques, qui a recueilli 1,21% des voix à la présidentielle l'an dernier, veut promouvoir les "territoires et (la) ruralité, aujourd'hui menacés de disparition", proposant que la France réduise de 5 milliards d'euros sa contribution à l'UE pour relancer l'agriculture familiale et l'industrie locale, maintenir des services publics de proximité et lancer des travaux d'aménagement. "L'Union européenne et la France, qui lui est entièrement inféodée, ont volontairement sacrifié nos territoires sur l'autel idéologique de la supranationalité européenne, de la mondialisation et de l'hypercapitalisme", estime l'élu.

"D'abord français, ensuite européen". Il affirme n'être "pas contre l'Europe mais opposé à (son) fonctionnement technocratique" et partage l'idée d'une "Europe des nations". "Je suis d'abord français, ensuite européen", dit-il, rappelant avoir voté "non" aux référendums sur le traité de Maastricht en 1992 et sur la Constitution européenne en 2005, et "non" au traité de Lisbonne en 2008.