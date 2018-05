Les sénateurs LR veulent déposer une "proposition de loi anti-casseurs"

Le groupe Les Républicains (LR) au Sénat a annoncé mercredi son intention de déposer une "proposition de loi anti-casseurs" après les incidents autour de la manifestation parisienne du 1er-Mai, dénonçant le manque de "volonté" du gouvernement.

Introduire une responsabilité pénale. "Les casseurs cassent en France que ce soit à Notre-Dame-des-Landes, à Nantes, à la gare d'Austerlitz ou à Paris hier (mardi) dans une quasi-impunité", dénoncent les sénateurs LR dans un communiqué. "D'abord parce que le gouvernement manque cruellement de volonté pour les arrêter, mais aussi parce que lorsqu'ils comparaissent devant un juge, il est très difficile de prouver la responsabilité d'individus tous de noir vêtus et qui agissent le visage masqué", poursuit le groupe LR, présidé par Bruno Retailleau.

"Pour mettre un terme à cette impunité, le groupe Les Républicains au Sénat déposera une proposition de loi anti-casseurs, destinée à introduire dans notre droit une responsabilité pénale et pécuniaire collective de ceux qui, en bande, cassent et brûlent ce qui leur tombe sous la main. La loi doit vite s'adapter à la violence nouvelle des Black blocs !", concluent les sénateurs LR. La manifestation parisienne du 1er-Mai, éclipsée par les violences de groupes d'ultragauche, a suscité frustrations syndicales - avec des craintes pour le droit de manifester - et polémique politique autour d'éventuelles défaillances policières.