Les jeunes du FN vont aussi changer de nom et s'appeler Génération nation

Le Front national jeunesse (FNJ) va, comme le parti dont il émane, changer de nom en juin pour s'appeler Génération nation, a fait savoir son directeur, Jordan Bardella. Le nouveau nom évoque le mouvement radical Génération identitaire, qui a mené récemment plusieurs actions anti-migrants dans les Alpes. "Génération identitaire fait des opérations de communication et de l'activisme. Nous, nous sommes une formation politique qui a pour vocation de former des dirigeants et des futurs cadres", explique Jordan Bardella, qui est aussi porte-parole du FN et a été nommé directeur du FNJ à l'issue du congrès des 10 et 11 mars.

Un tiers des adhérents du FN ont moins de 30 ans. Jordan Bardella voit dans le nouveau nom "un clin d’œil" au mouvement Générations Le Pen, réactivé par Marine Le Pen au début des années 2000 pour "dédiaboliser" le parti de son père, Jean-Marie Le Pen. Un tiers des adhérents au FN ont moins de 30 ans, plaide le jeune délégué départemental du FN en Seine-Saint-Denis et conseiller régional d’Île-de-France, âgé de 22 ans. Sa mission sera de "développer une école des cadres" pour les jeunes militants, dont beaucoup ont adhéré après l'élection de Marine Le Pen à la présidence du FN en 2011, mais aussi de développer la "communication numérique" et renforcer les liens avec les mouvements de jeunesse des alliés européens du FN.