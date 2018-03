Le Front national fêtera le 1er mai à Nice avec ses alliés européens

La présidente du Front national Marine Le Pen fêtera le 1er mai à Nice avec d'autres partis d'extrême droite du mouvement Europe des nations et des libertés (MENL), a annoncé samedi un des vice-présidents du FN Nicolas Bay. "Cette année, le 1er mai, nous fêterons Jeanne d'Arc et le travail, mais aussi les nations d'Europe lors d'un grand événement à Nice organisé par le mouvement pour l'Europe des nations et des libertés, en coopération avec tous nos alliés", a écrit sur Twitter Nicolas Bay, chargé au FN des Affaires européennes.

36 eurodéputés. Marine Le Pen sera présente à Nice mais les noms des autres participants seront "connus un peu plus tard", a précisé à l'AFP l'eurodéputé, qui est aussi co-président du groupe parlementaire européen du même nom ENL. Outre le FN français, le mouvement ENL (en anglais Movement for a Europe of Nations and Freedom, MENF) comprend le parti belge flamand Vlaams Belang, la Ligue du Nord italienne, le FPÖ autrichien, le parti tchèque SPD et le parti polonais Nowa Prawica. Au Parlement européen, le groupe ENL est composé de 36 eurodéputés, dont près de la moitié issus du FN français. Il compte aussi en son sein l'Italien Matteo Salvini (La Ligue).

À Paris, un hommage de Jean-Marie Le Pen. Marine Le Pen ne célèbre plus depuis quelques années le 1er mai à Paris. En revanche son père et cofondateur du FN, Jean-Marie Le Pen, exclu du parti en 2015, rend traditionnellement hommage à Jeanne d'Arc ce jour-là près de sa statue équestre située place des Pyramides, dans le 1er arrondissement de Paris.