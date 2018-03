Le FN enregistre 6 nouvelles démissions d'élus à la région Grand Est

Le FN, qui avait perdu 11 de ses élus à la région Grand Est après la scission entre les fidèles de Marine Le Pen et ceux de Florian Philippot, a enregistré six nouvelles démissions, consécutives au départ récent d'un élu vosgien "déçu" du FN, a appris l'AFP mardi auprès de la Région. Acté en début de semaine dernière, le départ de Jordan Grosse-Cruciani, 27 ans, conseiller régional du département des Vosges, a entraîné ceux de cinq élus FN du Rassemblement Bleu Marine (RBM).

Un nouveau groupe créé. Les 6 démissionnaires ont rejoint un nouveau groupe CNIP (Conseil national indépendants et paysans) créé par Jordan Grosse-Cruciani, apparenté divers droite dont la création devrait être "finalisée en plénière jeudi", a-t-on indiqué à la Région. Jordan Grosse-Cruciani avait rejoint le FN en 2011. Sa défection a été suivie par ceux de Laurence Burg (Moselle), Fabienne Cudel (ex-numéro 2 de la fédération FN de Haute-Marne), Thierry Gourlot (ex-secrétaire FN de Moselle), Hervé Hoff (Moselle) et Corinne Kauffmann (Meuse).

"Déçu, pas fâché". "On est tous des conservateurs partisans d'une union des droites, des libéraux-sociaux, ce que le CNIP a toujours défendu", a déclaré Thierry Gourlot à l'AFP. Jordan Grosse-Cruciani avait demandé son transfert sur une liste des non-inscrits à la région Grand Est au lendemain du Congrès du FN à Lille les 10 et 11 mars, se déclarant "déçu, mais pas fâché", pour expliquer son départ dans une interview au Monde mi-mars. Le FN ne compte plus que 29 élus sur les 46 conseillers élus sous l'étiquette FN à l'assemblée de la région Grand Est, lors des régionales de 2015.