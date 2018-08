Le drone qui a survolé le fort de Brégançon est "tombé à l'eau"

Le drone qui avait survolé lundi le fort de Brégançon, dans le Var, où le président de la République Emmanuel Macron et son épouse Brigitte sont en vacances, est "tombé à l'eau", a indiqué mardi la préfecture du Var.

Pas de détails sur les raisons de la chute de l'engin. "Un drone a été observé en vol à proximité du Fort de Brégançon en milieu de journée lundi. Ce drone est tombé à l'eau et une enquête a été ouverte par le parquet de Toulon", a-t-elle précisé, en rappelant la réglementation sur l'interdiction temporaire de survol du fort. La préfecture n'a pas donné de détails sur les raisons de la chute de l'engin, ni précisé si le drone avait été récupéré. Un arrêté interministériel du 14 mars 2008 a créé une zone réglementée interdisant le survol, par tout aéronef, à moins de 3.300 pieds, environ 1.000 mètres, et dans un rayon de 3 kilomètres comprenant le Fort de Brégançon, rappelle-t-elle.

Une patrouille en mer. "Cet arrêté est actuellement effectif pour la période du 3 au 28 août 2018 et rendu public par un message aux navigants aériens (Notam) émis par la base aéronavale de Hyères", est-il précisé. Mardi matin, la gendarmerie maritime et des membres du Groupement des plongeurs démineurs ont effectué une patrouille en mer dans la zone près du fort, a constaté un photographe. Emmanuel Macron est arrivé vendredi en fin d'après-midi avec son épouse au fort de Brégançon, à Bormes-les-Mimosas (Var) pour un séjour de quinze jours. Il y a reçu la première ministre britannique, Theresa May vendredi soir mais n'a fait encore aucune apparition publique. L'Elysée a indiqué que "l'ensemble du programme de congés du président est privé et non officiel" et que "les sorties du président sont toutes privées".