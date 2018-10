L'avertissement de Philippe de Villiers à Macron : "Emmanuel, reprends-toi !"

INTERVIEW

C'est une idylle devenue dispute depuis quelques mois. Alors qu'Emmanuel Macron et Philippe de Villiers entretenaient de très bonnes relations avant l'élection du premier à la tête du pays, le courant ne passe plus entre les deux, comme l'a indiqué le président du Mouvement pour la France, vendredi, au micro Europe 1 d'Audrey Crespo-Mara. Aujourd'hui, il se dit "très déçu" par le chef de l'État qu'il a jadis soutenu.

"Il disait à sa femme : 'Il a raison'". "J'ai reçu Emmanuel Macron au Puy-du-Fou, on a eu des conversations portant sur des sujets lourds : la fonction présidentielle symbolique, la verticalité régalienne, habiter le corps du roi, lui disais-je… Je lui ai dit : 'Attention, il y a un danger de désintégration, la France peut mourir'", se souvient Philippe de Villiers.

Villiers "ne reconnait plus" Macron. "À chaque fois, il se tournait vers sa femme, et lui disait : 'Il a raison, il a raison, il a raison'." Mais un an et demi après l'élection présidentielle, c'est un Philippe de Villiers désabusé qui s'adresse au chef de l'État. Et puis patatras, il y a eu la fête de la musique, le doigt d'honneur, ses anathèmes contre Viktor Orban. Je me suis dit : 'Mais qui est cet homme ? Je ne le reconnais plus !' Et moi je lui dis : 'Emmanuel, reprends-toi'."