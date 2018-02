Laurent Wauquiez tancé par l'association sœur Emmanuelle

L'ONG Asmae-Association sœur Emmanuelle a publié vendredi un communiqué pour démentir tout lien d'amitié et toute proximité entre Laurent Wauquiez et la religieuse, connue notamment pour son action auprès des déshérités égyptiens. Le président des Républicains (LR) devait participer vendredi à un déjeuner-débat organisé dans son fief du Puy-en-Velay, en Haute-Loire, par une autre association, Opération Orange, se réclamant elle aussi de l'héritage de sœur Emmanuelle, selon des informations du Monde.

"Il ne fait pas partie de ses proches". Dans le passé, l'actuel chef de l'exécutif d'Auvergne-Rhône-Alpes a plusieurs fois déclaré avoir fréquenté cette figure de la charité chrétienne, décédée en 2008, à l'occasion d'un stage de l'ENA à l'ambassade de France au Caire. "Monsieur Wauquiez peut participer à tous les déjeuners qu'il souhaite, mettre tous les portraits possibles de la religieuse dans son bureau (...) il ne fait toujours pas partie des proches de sœur Emmanuelle", peut-on lire dans le communiqué de l'ONG, fondée en 1980 par la sœur des "chiffonniers" du Caire.

Le fruit d'une animosité ? "Asmae continuera, tant que cela s’avérera nécessaire, d’expliquer qu'il n'y a jamais eu d'amitié ni de proximité entre lui et sœur Emmanuelle", est-il écrit. Dans l'entourage de Laurent Wauquiez, on estime que ce communiqué est le fruit d'une animosité entre une association "parisienne" et une autre, qui serait bien implantée sur le terrain, sans plus de commentaire.