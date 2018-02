La région Ile-de-France s'installe à Saint-Ouen, dans "une logique de start-up"

Des open-space aux bureaux blancs, des codes couleurs pour se repérer dans le bâtiment, quelques cartons encore dans les couloirs et "une logique de start-up" : le conseil régional d'Ile-de-France commence à s'installer dans ses nouveaux locaux à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), après avoir déménagé du cossu 7e arrondissement de Paris.

Un siège installé dans un nouvel éco-quartier. À 5 minutes à pied de la station de métro proche de la mairie de Saint-Ouen, un bâtiment blanc du nouvel éco-quartier des Docks est en effervescence. Pas encore de panneau indiquant le site de la région mais, depuis une semaine, les premiers agents découvrent leur nouvel environnement de travail, instauré "dans une logique de start-up" revendiquée par la chef de l'exécutif, Valérie Pécresse, qui faisait visiter les lieux mardi.

"Aventure". "C'est le début d'une aventure pour la région, qui consiste à se transformer pour être plus efficace", a insisté Mme Pécresse en présentant les locaux à la presse, évoquant "un esprit entrepreneurial qui souffle" et "une transformation de l'administration", avec open-space - "même pour les directeurs" - et télétravail. Selon elle, 600 agents sont déjà en télétravail deux jours par semaine.