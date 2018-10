La réduction d'un abattement fiscal en Outre-mer enflamme les débats à l'Assemblée

L'Assemblée nationale a voté jeudi la réduction d'un abattement fiscal général en Outre-mer datant de 1960, qui ne profite qu'aux contribuables "les plus aisés" selon le gouvernement, non sans provoquer des débats enflammés dans l'hémicycle. Cet abattement permet aux ultramarins de réduire leur impôt sur le revenu de 30% dans la limite de 5.100 euros en Guadeloupe, en Martinique et à la Réunion et de 40% en Guyane et à Mayotte dans la limite de 6.700 euros.

La mesure adoptée jeudi abaissera ce plafond à 2.450 euros dans le premier cas et à 4.050 euros dans le second pour "davantage de justice fiscale", selon la ministre des Outre-mer Annick Girardin.

Des élus dénoncent "une humiliation". Cet avantage avait été créé à l'origine "non pas pour lutter contre la vie chère", mais pour habituer progressivement les populations des DOM à l'impôt, selon Annick Girardin. La réforme concernera uniquement "50.000 foyers fiscaux, les plus aisés (...) soit 4,34% des foyers fiscaux" dans les collectivités concernées. Les 70 millions d'euros d'économie générés en moyenne par an serviront à alimenter "un fonds d'investissement exceptionnel" utilisé pour la construction notamment "d'écoles et de crèches" sur place, a-t-elle expliqué.

"C'est une petite aventure Robin des Bois puisque nous prenons aux moins modestes pour redistribuer aux plus modestes", a commenté le ministre des Comptes publics Gérald Darmanin, après avoir essuyé les critiques d'élus d'opposition de gauche comme de droite qui ont demandé en vain la suppression de cette mesure perçue comme "injuste". C'est "une humiliation", ont dénoncé des élus ultra-marins, dont les députés MoDem Justine Benin et Max Mathiasin ainsi que le président de la délégation aux Outre-mer à l'Assemblée Olivier Serva (LREM).