La recette de Macron pour séduire les grands patrons à Versailles

Emmanuel Macron a mis les petits plats dans les grands pour les 140 dirigeants de grandes entreprises mondiales qui étaient ses invités, lundi, au château de Versailles. La réception, baptisée "Choose France", se tenait dans la plus vaste galerie du château pour décor, de quoi séduire les patrons qui n’avaient jamais visité les lieux. Le menu était lui supervisé par le chef étoilé Alain Ducasse, entre une poêlée de légumes du jardin de la reine, du veau et un dessert aux agrumes.

Stabilité de la politique sur le quinquennat. Devant son auditoire venu du monde entier, le chef de l’État s'est adressé à ses convives en anglais pour expliquer ses réformes sur le marché du travail, l'éducation, l'apprentissage et bien sûr la fiscalité. Il a promis à ces dirigeants de multinationales une stabilité de sa politique sur le quinquennat pour leur donner de la visibilité.

Des questions sur Trump et Merkel. Emmanuel Macron a aussi joué aussi le jeu des questions réponses avec le gotha du capitalisme mondial. "Ce qui est frappant", raconte un ministre, "c’est que les deux-tiers des questions portent sur l’international, l’avenir de l’Union européenne, ses relations avec Donald Trump ou Angela Merkel et pas uniquement sur l’économie française." Le président de la République semble satisfait de cet exercice : avec 3,5 milliards d’euros d’investissements et 2200 emplois d’ici 2020 promis par les grandes entreprises, il leur a donné rendez-vous à l'année prochaine, ainsi que les suivantes. Comme cette année, "Choose France" aurait lieu avant le Forum de Davos, en Suisse.