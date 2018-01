La France insoumise va lancer son "école de formation"

Le mouvement de Jean-Luc Mélenchon va lancer une "école de formation insoumise" à destination des militants, qui dispensera des cours théoriques et pratiques, afin d'"accompagner le parcours politique", a annoncé jeudi Manon Le Bretton, confirmant une information de L'Obs.

Une école basée à Paris. "Ça répond à une demande exprimée par les militants notamment lors de la Convention de La France insoumise" fin octobre à Clermont-Ferrand, a expliqué cette ancienne candidate LFI aux législatives dans l'Aude. Avec le politologue Thomas Guénolé, qui a rejoint Jean-Luc Mélenchon, elle choisira les intervenants et pilotera cette école, dont les locaux seront installés au siège du mouvement, rue de Dunkerque à Paris. Concrètement, les formations seront dispensées via internet ou en "présentiel".

Des cours théoriques et pratiques. Les cours, dont le programme n'a pas encore été arrêté, seront théoriques - histoire et philosophie politique - mais aussi pratiques, comme les formations déjà existantes à l'"auto-organisation", une des spécificité de LFI, et thématiques, sur les grands sujets du programme l'Avenir en commun, a précisé Manon Le Bretton.