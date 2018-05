“La fête à Macron” : "Nous sommes encore des millions à ne pas être entrés dans la lutte"

Loic Canitrot est le co-fondateur de Nuit debout, militant à la CGT-Spectacle et à la Coordination des intermittents et précaires. Le 25 janvier 2018, il était relaxé par la XVIIe chambre du tribunal correctionnel de Paris, alors qu’il était accusé d’avoir agressé le chef de la sécurité du Medef lors d’une occupation. Samedi, il sera dans les rues de Paris pour “La fête à Macron” et s’en explique sur Europe 1.

"Les aider à avoir une visibilité". "Nous sommes encore des millions à ne pas être entrés dans la lutte, alors que nous avons de bonnes raisons de le faire. Il y a beaucoup de gens qui sont en grève, qui sont en lutte, dans plein de secteurs, dont la plupart sont invisibles donc il faut les aider à avoir une visibilité et trouver le lien entre ces personnes pour construire, ensemble, à la fois le soutien à leur mobilisation et l’organisation qui va faire en sorte que nous soyons à-même, collectivement, de construire quelque chose."