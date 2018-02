La chaîne Youtube de Macron peine à recruter des followers

Emmanuel Macron à l'assaut de YouTube. Le président de la République qui était absent du site de partage de vidéos y a ouvert sa chaîne début octobre. Mais ses débuts sont encore timides, avec moins de 7.000 abonnés, comparé aux 370.000 que compte Jean-Luc Mélenchon. Ce choix fait pourtant partie d'une stratégie numérique plus globale. Lundi, une nouvelle vidéo a été publiée, retraçant l'action du chef de l'Etat au cours du mois de janvier.

Conquérir Internet. Bain de foule et sourires, de la Chine à Valenciennes, cette vidéo se situe entre le clip de campagne et la bande-annonce hollywoodienne. Un cameraman professionnel est désormais présent sur tous les déplacements du président. YouTube est le deuxième site le plus consulté de France : il s'agit d'un territoire à conquérir pour les communicants du chef de l'Etat qui veulent encore élargir la présence du président sur Internet.

Des déplacements filmés en direct sur Facebook, un fil Twitter alimenté à longueur de journée, un album photo sur Instagram… il s'agit d'abord de toucher un public plus jeune, qui ne passe plus par les médias traditionnels pour s'informer.

Quelle puissance de frappe ? Emmanuel Macron peut-il dépasser Jean-Luc Mélenchon ? Un Macronien balaye la question et fait remarquer que les deux "ne boxent pas vraiment dans la même catégorie". Quand une vidéo du leader de la France insoumise approche les 500.000 ou 600.000 visionnages, l'appel du président en faveur du climat - "Make our planet great again"-, a été vu plus de 13 millions de fois.