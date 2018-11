La boutique parodiant les produits dérivés de l'Élysée va donner 30.000 euros à des associations

Quand une initiative parodique finit par profiter aux plus modestes. Les 30.000 euros de recette de l'"Enlysée", site qui parodiait la boutique de produits dérivés lancée par la présidence de la République, vont être redistribués à trois associations, rapporte Franceinfo.

Lancé par trois jeunes trentenaires de Calais et de Lille, après la création de la boutique en ligne de l'Élysée, "Enlysée" proposait notamment des goodies à base de petites phrases d'Emmanuel Macron, comme un mug "traverser la rue" en référence à l'échange polémique entre le président et un jeune en recherche d'emploi, ou encore un T-Shirt "Fainéant".

Plus de 3.000 commandes en un mois. Le succès a vite été au rendez-vous et plus de 3.000 commandes ont été enregistrées en un mois, pour une recette de 30.000 euros. 10.000 euros seront donc attribués à la Fondation Abbé Pierre, l'Auberge des migrants et Salam. Pour ces associations, cette somme représente un apport plus que bienvenu. Ainsi, pour Salam, ces 10.000 euros représentent 10% des dépenses.

"On vit beaucoup sur le dons, les récupérations, et là, ça nous permet de faire ce qu'on ne fait jamais, d'acheter un peu de fruits à des grossistes, acheter des chaussettes, des gants, etc. Ce sont des frais qu'on est souvent amené à reporter", explique son président Jean Claude Lenoir, sur Franceinfo.