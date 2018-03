Juppé fait "confiance" à Sarkozy "pour apporter les preuves de son innocence"

Alain Juppé a déclaré jeudi qu'il faisait "confiance à Nicolas Sarkozy pour apporter les preuves de son innocence", au lendemain de la mise en examen de l'ancien chef de l'État dans le cadre de l'enquête sur des soupçons de financement libyens.

"Je me suis fixé pour règle de ne pas commenter les procédures judiciaires, nous sommes dans un État de droit. Ce qui veut dire concrètement deux choses: d'abord la présomption d'innocence. Tant qu'on n'est pas condamné, on est considéré comme innocent et je fais confiance à Nicolas Sarkozy pour apporter les preuves de son innocence", a déclaré Alain Juppé à la presse.

Ministre sous le quinquennat Sarkozy... "Il est dans une période extrêmement difficile et je lui témoigne, comme je l'ai déjà fait les jours précédents, mon amitié", a ajouté Alain Juppé, successivement ministre de l'Écologie, de la Défense et des Affaires étrangères durant le quinquennat Sarkozy. "Le deuxième principe, c'est celui de la séparation des pouvoirs, et donc la justice doit pouvoir faire son travail sans subir de pression. À Bordeaux, patrie de Montesquieu, on sait ce que ça veut dire que cette séparation des pouvoirs (...) Pour le reste, je ne veux pas m'immiscer dans le déroulement des procédures", a conclu l'ancien Premier ministre.

... et adversaires politiques. Alain Juppé a affronté Nicolas Sarkozy dans le cadre de la primaire de la droite de 2016 finalement remportée par François Fillon.