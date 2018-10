Jeunes LR : la liste battue demande la publication intégrale des résultats des élections

Les Jeunes Républicains (LR) continuaient de s'affronter lundi deux jours après un scrutin controversé, la liste battue dirigée par Charles-Henri Alloncle réclamant la publication intégrale des résultats et les deux camps s'accusant mutuellement de fraude.

Des soupçons de la part de la liste perdante. La liste dirigée par Aurane Reihanian, proche du patron de LR Laurent Wauquiez, a remporté le scrutin avec 58,41% des voix, et 36,50% de participation, a annoncé le parti sans préciser le nombre de votants. "Pourquoi le nombre de votants n'a-t-il pas été rendu public ? Pourquoi la demande d'observer le dépouillement et la publication des résultats a-t-elle été refusée à l'équipe Demain ensemble ? Pourquoi les résultats du scrutin électronique, pourtant instantanés, ont-ils été annoncés plus de 2h30 après la fin des votes ?", a dénoncé la liste "Demain ensemble" menée par Charles-Henri Alloncle, ancien président des Jeunes avec Nicolas Sarkozy. "On ne comprend pas le silence gêné et de plus en plus intenable de l'équipe dirigeante LR et de Laurent Wauquiez sur cette question", a déclaré Charles-Henri Alloncle.

Un enregistrement qui met à mal Aurane Reihanian. Charles-Henri Alloncle avait indiqué samedi qu'il entendait déposer un recours devant la haute autorité de LR - dans les cinq jours après le vote, selon le règlement -, accusant l'équipe de Aurane Reihanian d'avoir enfreint le règlement électoral. Il s'appuie notamment sur une conversation audio d'Aurane Reihanian avec un proche, diffusée à son insu et révélée samedi par le JDD, dans laquelle on l'entend prôner de "tenter" de récupérer des identifiants d'adhérents.

Une "campagne calomnieuse", selon le proche de Wauquiez. Aurane Reihanian a dénoncé une "campagne calomnieuse", expliquant que ses propos avaient été "tronqués et sortis de leur contexte". Il fait valoir qu'il "est impossible de voter à la place d'un autre jeune car les codes ont été envoyés au domicile des jeunes et leur récupération n'est possible que sur leur portable ou e-mail enregistrés auprès du parti". Copies d'écran à l'appui, il accuse à son tour son concurrent d'usurpation de l'identité de Laurent Wauquiez, de faux parrainages, et d'avoir utilisé le fichier national des jeunes de LR.

Les Jeunes républicains en perte de vitesse. Par ailleurs, le parti a renouvelé ce week-end ses instances fédérales. La vice-présidente de l'Île-de-France Agnès Evren a été élue au second tour à la tête de la fédération de Paris. La sénatrice Agnès Canayer dirigera la fédération de Seine-Maritime. Les Jeunes Républicains, en perte de vitesse depuis plusieurs années, comptent entre 3.000 et 4.000 adhérents, selon une source proche de la direction.