Jean-Pierre Raffarin : "Je veux rester dans ma famille politique jusqu'au débat européen"

INTERVIEW

Restera ? Restera pas ? Pour Jean-Pierre Raffarin, la question de son maintien au sein des Républicains est ouverte. Invité de la Matinale d'Europe 1 jeudi, l'ancien Premier ministre a conditionné sa décision "au prochain rendez-vous politique : les élections européennes."

"Je veux aider l'exécutif à réussir". Comme Alain Juppé ou Christian Estrosi, Jean-Pierre Raffarin ne cache pas dans les médias ses désaccords de fond avec Laurent Wauquiez, actuel patron de LR. Quand l'un complimente volontiers l'action, la personnalité et l'image du président de la République, l'autre s'ancre dans une opposition féroce. "Je veux aider l'exécutif à réussir. Ce n'est pas la ligne politique de Laurent Wauquiez", constate Jean-Pierre Raffarin.

Entendu sur Europe 1 Je ne voudrais pas enfermer le parti des Républicains dans une logique trop droitière

"Je veux peser dans ce choix". Dès lors, qu'est-ce qui le retient encore parmi les Républicains ? "J'attends le débat sur l'Europe", répond l'intéressé, qui considère cette question comme "essentielle". "J'espère que la ligne choisie ne sera pas celle du souverainisme, mais une ligne de réforme de l'Europe, d'ambition européenne", soutient l'ancien Premier ministre. Il assure : "Je veux peser dans ce choix de ligne dans ma famille politique, car je ne voudrais pas enfermer le parti des Républicains dans une logique trop droitière. Cette dérive à droite me paraît dangereuse". Et de conclure : "Jusqu'au débat européen, je veux rester dans ma famille politique." Et après ?

>> Retrouvez l'interview intégrale de Jean-Pierre Raffarin ci-dessous :