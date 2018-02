Jean-Marie Le Pen ne se représentera pas aux européennes

Jean-Marie Le Pen, maintenu par la justice à la présidence d'honneur du Front national, a affirmé vendredi qu'il ne se représenterait pas aux élections européennes de 2019. Interrogé par Le Figaro sur son éventuelle candidature à ce scrutin, le député européen âgé de 89 ans a répondu "non".

"J'ai 35 ans d'activité parlementaire derrière moi. Je dois être le doyen, le champion en nombre de mandats de l'assemblée européenne. Maintenant, on ne sait jamais. Les circonstances peuvent conduire à des décisions inopinées", a expliqué le cofondateur du FN.

17 députés du parti au Parlement européen. Le parti d'extrême droite compte 17 députés sous son étiquette au Parlement européen et deux autres députés proches, non inscrits: Jean-Marie Le Pen et Bruno Gollnisch. L'eurodéputé Edouard Ferrand, décédé le 1er février, a été remplacé par Jacques Colombier, président du groupe des élus FN au conseil régional de Nouvelle Aquitaine.

24 sièges pour le FN aux élections européennes de 2014. Aux élections européennes de 2014, le FN avait obtenu 24 sièges, mais cinq députés ont quitté depuis le parti, dont trois (Mireille d'Ornano, Sophie Montel et Florian Philippot) sous la bannière des Patriotes, rattachée désormais au groupe ELDD (Europe de la liberté et de la démocratie directe, en anglais EFDD).