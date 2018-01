Jean-Luc Barré : "Jacques Chirac est un solitaire"

INTERVIEW

A 85 ans et après 12 ans passés à la présidence de la République, Jacques Chirac reste malgré tout un homme secret et mystérieux. "Au fond, c’est un solitaire qui a quelques camarades tout au plus", a assuré Jean-Luc Barré, écrivain qui a collaboré à l’écriture des mémoires de Jacques Chirac (Chaque pas doit être un but), mercredi au micro de l’émission Hondelatte raconte, consacrée à la jeunesse de l’ancien président.

"Chirac parle très peu de lui." L’écrivain raconte que, du temps où il était scout, l’ex-chef de l’État était surnommé ‘le bison égocentrique’. "Un jour, il me tend un papier où il est écrit son surnom quand il était scout. Je lui ai demandé pourquoi ? Il m’a répondu qu’il ne savait pas. Le côté bison, je vois pourquoi, car il est dynamique, fonceur. Mais il n’est pas égocentrique. Chirac parle très peu de lui, il ne dit jamais 'je'", a estimé Jean-Luc Barré.

"C’est peut-être une allusion à ce côté solitaire, tourné vers lui-même, alors que ce n’est pas le cas. Curieusement, il se lit facilement avec tout le monde et en réalité avec personne. Au fond, c’est un solitaire qui a quelques camarades tout au plus".