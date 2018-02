Intéressement et participation : Le Maire précise les pistes du gouvernement

Le gouvernement simplifiera les formules d'intéressement et de participation pour les petites entreprises et est prêt à abaisser le taux du forfait social appliqué sur ces dispositifs, a indiqué mercredi le ministre de l'Économie et des Finances Bruno Le Maire. Aujourd'hui, cette taxe acquittée par les employeurs est de 20%.

"Esprit gaulliste". Lors de la séance de questions au gouvernement à l'Assemblée nationale, Bruno Le Maire a expliqué vouloir restaurer avec son projet de loi sur la croissance des entreprises qu'il doit présenter en avril "l'esprit gaulliste" qui avait présidé à l'introduction de ces dispositifs, qui associent les salariés aux bénéfices des entreprises.

20% des salariés des entreprises de moins de 50 salariés y ont accès. "Cela suppose de répondre aux difficultés auxquelles se heurtent l'intéressement et la participation en France", a ajouté Bruno Le Maire, soulignant que seuls 20% des salariés des entreprises de moins de 50 salariés avaient accès à un dispositif d'intéressement ou de participation.

Une décision dans les prochaines semaines. "Nous allons simplifier la formule de participation, nous mettrons à disposition de toutes les petites entreprises sur Internet des formules d'intéressement disponibles simples pour que tous les salariés des petites entreprises puissent en bénéficier", a annoncé le ministre. Par ailleurs, "nous sommes prêts à réviser le niveau du forfait social", l'un "des obstacles majeurs" à la diffusion plus large de ces dispositifs, a-t-il poursuivi, indiquant que cela serait déterminé "dans les prochaines semaines".