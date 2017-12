Immigration : Macron "a été vallsisé", dit Hamon

L'ancien candidat PS à la présidentielle Benoît Hamon, fondateur du mouvement "Générations", juge sévèrement jeudi dans un entretien au Parisien la politique migratoire d'Emmanuel Macron, estimant qu'il "a été 'vallsisé'" et qu'il est "malhonnête" sur le sujet.

"Reconnaître à Valls une honnêteté". "Macron a été vallsisé sur les questions d'immigration", affirme Benoît Hamon. "Il faut reconnaître à Valls une honnêteté que Macron n'a pas. Valls a dénoncé la politique d'hospitalité à l'égard des migrants portée par Merkel. Macron, lui, l'applaudit, et finalement fait du Valls". "Macron est malhonnête sur ces questions. Sa politique est malveillante à l'égard de ceux qui sont les plus vulnérables. Ce que fait Macron, Sarkozy n'a même pas osé le faire !", poursuit-il.

"Autoriser les demandeurs d'asile à travailler". En matière de politique migratoire, Benoît Hamon propose notamment "d'autoriser les demandeurs d'asile à travailler au bout de trois mois" et de "faciliter" le passage des centres d'hébergement "vers les logements très sociaux". Il prône aussi une politique européenne "de visas humanitaires" et la remise en cause des accords de Dublin selon lesquels un migrant doit faire sa demande d'asile dans le premier pays où il arrivé en Europe.