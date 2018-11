Hommage à Pétain : Emmanuel Macron "aurait pu se passer de cette confusion", estime Yannick Jadot

INTERVIEW

Tous les maréchaux de la Première Guerre mondiale, y compris le maréchal Pétain, seront honorés samedi aux Invalides, pour célébrer le centenaire de l'Armistice. Mais le rôle qu'a tenu Philippe Pétain lors de la Seconde Guerre mondiale, en dirigeant le gouvernement collaborationniste de Vichy entre 1940 et 1944, a suscité la polémique.

Emmanuel Macron justifie un hommage au "grand soldat" Pétain :

"Une confusion qui n'était pas nécessaire." "Je pense que là, Emmanuel Macron aurait pu se passer de cette confusion", a estimé le député Verts européen Yannick Jadot, au micro de Matthieu Belliard sur Europe 1. Il reconnaît "le drame absolu" qu'a été la Première Guerre mondiale. Un épisode historique au cours duquel Philippe Pétain a joué un rôle majeur, comme le rappelait l'expert militaire Pierre Servent sur Europe 1, mercredi. Mais "rendre hommage au maréchal Pétain quand on sait ce qu’a été la suite de sa carrière politique", c'est "une confusion qui n'était pas nécessaire", appuie-t-il.

Le chef de l'Etat s'est défendu en expliquant mercredi qu'il "ne pardonnait rien" des actes de Philippe Pétain mais qu'il "ne gommait rien" de l'Histoire de France. Il a par ailleurs jugé "légitime" de rendre hommage à ce "grand soldat" de la Première Guerre mondiale.

Nombreuses réactions politiques. Personnalités politiques de l'opposition venant de tous bords et associations ont vivement réagi à cette polémique mercredi. Jean-Luc Mélenchon (LFI) a estimé que les "crimes" et la "trahison" du maréchal Pétain étaient "imprescriptibles", alors que Florian Philippot (Les Patriotes) a souligné "une faute majeure" d'Emmanuel Macron. Meyer Habib (UDI) a pour sa part estimé que le "nom" de Pétain "reste synonyme de trahison". Le député LR Philippe Gosselin, quant à lui, a estimé possible de "trancher la vie d'un homme en deux".