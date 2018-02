Gérald Darmanin se dit "étonné" par les propos de Laurent Wauquiez

"Vous regardez Darmanin, vous avez une interview avec Apathie sur franceinfo [...] c'est un monument à regarder ce truc. C'est du Cahuzac puissance 10 !". Enregistré à son insu lors d'une intervention à l'école de management de Lyon, Laurent Wauquiez a fortement taclé Gérald Darmanin, après qu'une plainte ait été déposée contre lui pour viol, une plainte classée sans suite vendredi.

Darmanin, focus sur son activité de ministre. Interrogé samedi sur ces propos en marge d'un congrès des maires à Auch, dans le Gers, le ministre de l'Action et des Comptes publics s'est dit "très étonné". "Je suis très étonné que de tels propos puissent être tenus dans une école de commerce", a déclaré Gérald Darmanin, ajoutant, un brin ironique, qu'il s'inquiétait de "la qualité de certains enseignements dans de grandes écoles de commerce". "Je suis totalement concentré sur mon activité de ministre et je suis très heureux d'aller voir les maires du Gers, ce qui explique, j'imagine, la présence nombreuse de vos caméras ce matin", a-t-il poursuivi. Au cours du congrès des maires, le ministre a reçu un appel téléphonique du président Emmanuel Macron.

Gérald Darmanin se dit "très étonné" des propos acerbes de Laurent Waquiez à son égard pic.twitter.com/d0yN2uWlRs — BFMTV (@BFMTV) 17 février 2018

Interrogé sur la plainte pour viol classée sans suite vendredi, Gérald Darmanin a réitéré sa volonté de "laisser la justice faire son travail". "Je n'ai pas de déclaration particulière à faire. Je ne faisais pas de commentaire lorsque j'étais inquiété. Je n'en fais pas maintenant qu'il y a un classement sans suite", a-t-il affirmé. "Quand on est républicain et patriote, on fait confiance dans les institutions de son pays. Moi, je n'ai rien à me reprocher. C'est tout à fait normal que la justice fasse son travail. Et le plus sereinement possible. Si tout le monde faisait cela, laisser la justice travailler sereinement, ce serait sans doute mieux", a-t-il insisté. Il a souligné qu'il n'avait aucune raison de revenir sur la plainte pour dénonciation calomnieuse qu'il avait déposée et pour laquelle, "manifestement", l'enquête continue.

Laurent Wauquiez dénonce des propos "enregistrés de façon illégale". Dans le document diffusé vendredi soir sur TMC, Laurent Wauquiez a prédit que le ministre de l'Action et des Comptes publics allait "tomber". "Le type sait très bien ce qu'il fait, sait très bien ce qu'il va arriver [...] je ne lui promet pas un grand avenir. Parce-que ça va faire très mal, ça va devenir l'incarnation de ce qu'a été Cahuzac [...] Ce n'est que le début. Et donc il va tomber !".

[ Document #Quotidien]@PaulLarrouturou s'est procuré un enregistrement du cours de Laurent Wauquiez à l'EM Lyon.

Il démolit Darmanin, balance sur Sarkozy et accuse Macron d'avoir monté une "cellule de démolition" contre le candidat Fillon. pic.twitter.com/7rJW2prAI7 — Quotidien (@Qofficiel) 16 février 2018

Le président des Républicains a dénoncé samedi sur Twitter la diffusion de ses propos, "enregistrés de façon illégale" et a menacé de "suites judiciaires", dans une déclaration transmise à l'AFP.