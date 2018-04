Gérald Darmanin appelle Thierry Mariani à ne pas rejoindre le FN

"Déconne pas Thierry", a adressé le ministre de l'Action et des Compte publics Gérald Darmanin à son ancien collègue des Républicains Thierry Mariani, dimanche sur RTL, l'incitant à ne pas rejoindre le Front national.

Un rapprochement de LR avec le FN ? L'ancien secrétaire d'État et ministre des Transports de Nicolas Sarkozy (2010-2012), Thierry Mariani, serait sur le point de se rallier au Front national pour les élections européennes de 2019, selon les informations du Parisien de dimanche.

Il avait d'ailleurs estimé début mars que l'avenir de son parti Les Républicains passait par un rapprochement avec le FN. "Sans alliés, nous allons rester dans l'opposition pour longtemps. Le Front national (FN) a évolué. Regardons si un accord ou un rapprochement sont possibles", avait-il déclaré dans les colonnes du Journal du Dimanche.

Mariani, ce gaulliste. Une perspective que regrette Gérald Darmanin qui a averti son ancien collègue des Républicains, avant qu'il ne soit exclu du parti pour avoir rejoint le gouvernement d'Édouard Philippe. "Je lui dis simplement, comme dans la chanson de Renaud : 'Déconne pas Thierry'. C'est un grand républicain. Je crois que l'opposition des Républicains doit être digne. Elle l'est pour la plupart de ses membres et en aucun cas Thierry Mariani, qui est un gaulliste, je crois, ne correspond à la volonté, aux envies, aux discours et à l'histoire de la famille Le Pen".