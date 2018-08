INTERVIEW

Pour Frédéric Péchenard, "les Républicains ont retrouvé un peu d’espace politique". "Nous étions coincés entre un président Macron très interventionniste, notamment sur notre électorat, et l’extrême droite. Il est assez sain qu’il y ait une opposition de droite républicaine. Je suis satisfait de la rentrée, au moins politiquement", a déclaré le vice-président LR du Conseil régional d’Île-de-France chargé de la sécurité, interrogé lundi soir par Sonia Mabrouk sur Europe 1.

"Il est important d'avoir une opposition de droite républicaine". "La stratégie politique d’Emmanuel Macron est d’occuper le centre-droit et de ne pas laisser d’espace entre lui et l’extrême droite. Je pense que c’est un choix dangereux. Il est important d'avoir une opposition de droite républicaine, comme de gauche d’ailleurs", a poursuivi l’ancien directeur de la police nationale.

"L’idée qu’en 2022, on ait le choix qu’entre Mélenchon et Le Pen ou Emmanuel Macron ne me paraît pas une bonne idée pour la démocratie. Tant mieux que Laurent Wauquiez (président de LR) retrouve des couleurs", s’est satisfait Frédéric Péchenard.