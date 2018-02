François Hollande va sortir un livre sur son quinquennat

Le 14 mai 2017, il quittait, sous le soleil, le perron de l'Élysée après cinq années au pouvoir. Neuf mois plus tard, François Hollande s'apprête à publier un livre pour tirer le bilan de son quinquennat. Intitulé Les leçons du pouvoir, et déjà disponible en précommande au prix de 20 euros, l'ouvrage sortira en librairies le 11 avril prochain aux éditions Stock.

Une date soigneusement choisie. La date du 11 avril n'a sans doute pas été choisie au hasard : Les leçons du pouvoir sortira en effet après le congrès du Parti socialiste, fin mars, et avant le premier anniversaire de l'élection d'Emmanuel Macron, début mai.

Hollande et les livres, toute une histoire. Reste à savoir si l'ouvrage fera autant parler que le livre des journalistes Fabrice Lhomme et Gérard Davet, Un président ne devrait pas dire ça, qui avait provoqué une déflagration politique jusque dans le camp de François Hollande en octobre 2016, voire que Merci pour ce moment, le livre-confidences de son ancienne campagne Valérie Trierweiller. En 2012, à quelques mois de sa victoire au second tour de la présidentielle face à Nicolas Sarkozy, François Hollande avait déjà publié Changer de destin, vendu à quelque 30.000 exemplaires seulement.