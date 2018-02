FN : l'eurodéputé Édouard Ferrand est mort à 52 ans

Le Front national a annoncé vendredi la mort d'Édouard Ferrand, à l'âge de 52 ans, des suites d'une maladie. L'eurodéputé frontiste, élu en 2014, était un des piliers du groupe au Parlement européen. "Édouard Ferrand était avant tout un militant, engagé très jeune dans le combat national, mobilisé dans toutes les batailles électorales, ce qui l’a conduit à siéger notamment au Conseil régional de Bourgogne où il a présidé le groupe des élus FN pendant de nombreuses années", écrit le parti dans un communiqué.

"Défenseur des terroirs". Docteur en science politique, écrivain, historien, et "passionné par le Liban", selon le FN, il était père de cinq enfants. Les cadres du FN lui ont rendu hommage via Twitter, vendredi matin, mettant l'accent sur sa défense "des agriculteurs et la ruralité".

La disparition de notre ami Édouard Ferrand est une perte cruelle.

Sa fidélité à ses idéaux et sa loyauté à ses amis étaient sans faille. Nous partageons le chagrin d’Alexandrine, sa femme, et de leurs cinq enfants. MLP — Marine Le Pen (@MLP_officiel) 2 février 2018

J’ai perdu cette nuit l’un de mes meilleurs amis, l’un des derniers défenseurs des valeurs chrétiennes et traditionnelles, un copain d’exception. Mes condoléances à sa femme, ses enfants, sa famille. J’avais un camarade...✝️ pic.twitter.com/SA9HpPONfc — Louis Aliot (@louis_aliot) 2 février 2018