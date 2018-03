Financement libyen : pour Sarkozy, Guéant et Hortefeux ne "sont pas mêlés"

Nicolas Sarkozy semblait avoir pris ses distances avec Claude Guéant et Brice Hortefeux. L'ancien Président, mis en examen notamment pour "corruption passive" et "financement illégal de campagne électorale", a tenu à les défendre dans les colonnes du JDD. "Brice Hortefeux est mon plus vieil ami. Claude Guéant a été un excellent collaborateur. Je n'ai aucune raison de douter qu'ils aient été mêlés de près ou de loin au prétendu financement libyen de ma campagne de 2007", avance l'ancien chef de l'Etat. Pour défendre ses anciens collaborateurs, Nicolas Sarkozy choisit une fois de plus l'attaque contre Mediapart. "J’ajoute que l’on sait par le travail de la police sur la plainte que j’avais déposée et par la synthèse des magistrats libyens, qui vient d’être publiée, que le document publié par Mediapart qui a lancé l’affaire était un faux", avance-t-il.

Attaque contre Ziad Takkiedine. Nicolas Sarkozy a également attaqué Ziad Takkiedine, le sulfureux intermédiaire franco-libanais, qui met en cause l'ancien président. "Monsieur Takkiedine soutient m’avoir remis une mallette d’argent en me croisant alors qu’il se rendait au bureau de Claude Guéant, qu’il situe au premier étage du ministère. Or le bureau du directeur de cabinet a toujours été au rez-de-chaussée", souligne-t-il.