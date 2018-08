Fin des vacances pour Emmanuel Macron au fort de Brégançon

Fin de la parenthèse estivale pour Emmanuel Macron. Le président de la République a rendez-vous mercredi avec le gouvernement au complet pour le conseil des ministres de la rentrée. Pour autant, les vacances du chef de l'État ont été plutôt studieuses.

Entretiens avec les chefs d'État mais peu de sorties. Dès son arrivée au fort de Brégançon, le 3 août, Emmanuel Macron s'est entretenu avec la Première ministre britannique Theresa May pour une réunion de travail sur le Brexit. Puis, au cours de son séjour dans le Var, le président a téléphoné à plusieurs chefs d'État, parmi lesquels Donald Trump et Recep Tayyip Erdogan.

Contrairement à ses prédécesseurs, Emmanuel Macron n'a pas multiplié les bains de foule. Sur la plage, à quelques dizaines de mètres du fort de Brégançon, certains touristes ont regretté de ne pas l'avoir aperçu. "On se dit que le président est juste à côté, alors s'il pouvait passer de temps en temps faire un petit tour… Il n'a pas voulu, c'est un choix personnel", déplore l'un d'entre eux. "Je viens ici tous les ans et je me souviens de Jacques Chirac et de Nicolas Sarkozy qui passaient. Emmanuel Macron un peu moins, c'est dommage", ajoute un autre touriste déçu.

Deux bains de foule. Plutôt que la plage peuplée de Bormes-les-Mimosas, Emmanuel Macron a préféré des sorties discrètes, comme au petit village de Collobrières. Une visite qui a surpris Lionel, gérant d'un café de la commune de 2.000 habitants. "Au début, personne ne s'est aperçu qu'il était là et puis à la fin, quand il est arrivé sur la place principale, alors là ça a été l'émeute. Il était très sympa, il serrait les mains, faisait des selfies. S'il pouvait revenir, ce serait super", s'enthousiasme-t-il. La seule véritable sortie officielle du président à Bormes-les-Mimosas a eu lieu vendredi à l'occasion du 74ème anniversaire de la libération de la ville.