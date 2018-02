Explosion à Dieppe : Stéphane Travert exprime sa "solidarité" et annonce une enquête

Deux techniciens de maintenance ont perdu la vie dans une explosion, suivie d'un incendie, survenue samedi dans une usine de traitement d'huile à Dieppe, en Seine-Maritime, pour une raison encore indéterminée. Un drame dans le secteur agroalimentaire qui pose une nouvelle fois la question des conditions de sécurité dans les sites industriels. Le ministre de l'Agriculture Stéphane Travert, qui doit se rendre sur place dimanche après-midi, a exprimé "le soutien et la solidarité du gouvernement" aux personnes touchées par l'incident, lors du Grand Rendez-Vous d'Europe 1.

Enquête en cours. "Nous ne disposons pas d'informations à ce stade", a déclaré le ministre de l'Agriculture. "Une enquête va se mettre en place pour déterminer les causes de l'incident. Il s'agira aussi pour nous de voir comment on peut mettre en place un principe de soutien pour cette usine, comme ont peut l'aider à redémarrer." D'ici là, Stéphane Travert a exprimé "le soutien et la solidarité du gouvernement aux deux familles endeuillées, aux salariés de l'usine et à celles et ceux présents sur place qui ont été choqués par l’explosion".