Éric Woerth (LR) : "Il faut reporter le prélèvement à la source"

INTERVIEW

Le prélèvement à la source fait débat. Éric Woerth, député LR de l'Oise, demande au gouvernement de "reporter" cette réforme emblématique, dont l'entrée en vigueur doit avoir lieu en janvier prochain. "Il faut reporter le prélèvement à la source. Cette réforme va faire baisser le revenu visible sur la feuille de paie de tous les salariés. L’économie, c’est de la psychologie. La question est de savoir si les entreprises doivent se transformer en collecteurs d’impôts : je ne le crois pas", a assuré l'ancien ministre du Budget, mercredi soir, au micro de Matthieu Belliard sur Europe 1.

"Le moment est mal choisi". Le ministre de l'Action et des Comptes publics Gérald Darmanin a démenti mercredi matin sur Europe 1 tout report du prélèvement à la source, contrairement à ce qu'indique Le Canard cnchaînédans son édition du jour. Éric Woerth, lui, n'en démord pas. "Le moment est mal choisi. Ce n’est pas une réforme de Macron, mais une de Hollande. Je pense que c’est une faute politique et technique de l’appliquer. On a un impôt qui est 'conjugualisé', il y a beaucoup de crédits d’impôt… Les contribuables vont désormais devoir les avancer", a avancé l'ancien ministre.

"Il y avait une méthode beaucoup plus simple". "Il y avait une méthode beaucoup plus simple si on veut réduire le décalage d’un an. On pouvait faire en sorte que le fisc reste l’interlocuteur du contribuable, et pas l’entreprise. Le gouvernement n’a pas voulu le faire", a ajouté Éric Woerth. Lancée sous le quinquennat précédent, la réforme a été retardée d'un an par l'exécutif actuel. Depuis plusieurs jours, les contribuables voient arriver dans leur boîte aux lettres leur avis d'imposition 2018, ultime étape avant l'instauration de l'impôt à la source dans quatre mois.