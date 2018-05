Aides sociales - La réponse d'Eric Coquerel à Bruno Le Maire : "cela reste le gouvernement et le président des riches"

REACTION

Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire, invité d'Europe 1, a confirmé dimanche que son gouvernement réfléchit bien à réduire certaines aides sociales. "Le volet social, c’est 50% de la dépense publique. Expliquer qu’on va réduire la dépense publique sans rien toucher aux aides sociales ce ne serait pas cohérent et pas juste ni lucide vis-à-vis des Français", a-t-il expliqué au Grand rendez-vous Europe 1/Les Echos/CNews. Une confirmation explicite des pistes de réduction du déficit évoquées par Le Monde quelques jours auparavant.

"Favoriser les revenus du capital". "Rien ne me surprend de la part de ce gouvernement sur tout ce qui consiste à casser la solidarité dans ce pays et à favoriser les revenus du capital", souligne de son côté au micro d'Europe 1 Eric Coquerel. Pour le député la France Insoumise de Seine-Saint-Denis, le gouvernement, sous couvert de "rationaliser ces aides", cherche en fait à les "diminuer et d’arriver, au lieu d’un mécanisme de solidarité à un mécanisme de charité". "Cela reste le gouvernement et le président des riches", conclut Eric Coquerel.