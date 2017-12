En Marche! imagine une carte de vœux en forme de boîte à idées

L'an dernier, En Marche! avait envoyé à tous ses sympathisants un mail la veille de Noël pour qu'ils assurent la promotion du candidat Emmanuel Macron dans les dîners de famille. Cette année, le parti du président n'a pas renouvelé l'expérience mais va tout de même se manifester pour la nouvelle année, avec une carte de vœux en forme de boîte à idées.

Faire remonter les bonnes idées. Ces cartes postales bien particulières seront distribuées par les marcheurs à partir du 1er janvier. 500.000 cartes jaunes, roses ou bleues, que les Français sont invités à remplir avec des idées et des projets, avant de les renvoyer au siège du parti. La consigne est claire : "Racontez-nous en quelques mots comment vous transformeriez la France, localement, efficacement et solidairement".

Boîte à idées ou boîte à insultes ? Bref, une initiative susceptible de se transformer en boîte à idées géante, si la participation est au rendez-vous. Le parti de la majorité veut ainsi "continuer à installer un dialogue permanent et direct avec les Français, comme avec la grande marche de la campagne présidentielle", explique une marcheuse. Mais au-delà des idées remontées du terrain, ces cartes postales pré-affranchies, et donc à renvoyer gratuitement, pourraient aussi véhiculer des critiques, voire des insultes. "Pas grave, on n'a pas peur", balaye à l'avance un cadre du parti : "On a plus à y gagner qu'à y perdre".