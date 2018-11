"Emmanuel Macron va envoyer un courrier à chaque maire de France cette semaine", annonce Sébastien Lecornu

INTERVIEW

La promesse rompue d'Emmanuel Macron aux maires de France a considérablement refroidi des relations déjà complexes. Le président ne se rendra pas, comme annoncé l'an dernier, au Congrès des maires, qui s'ouvre mardi à Paris. Bien qu'Édouard Philippe assure son remplacement, un feu de critiques s'abat sur l'exécutif.

Un courrier posté dans la semaine. Sur Europe 1 lundi matin, le ministre chargé des Collectivités territoriales Sébastien Lecornu a assuré que le chef de l'État ne comptait pas rompre le dialogue avec les élus locaux. "Le président a promis d'avoir un lien direct avec les maires de France et de rendre compte de ce qu'il fait. Ça passe par un courrier direct à chaque maire de France, qui va partir cette semaine, qui va rappeler ce qui a été fait pendant un an et demi, et qui donne la feuille de route pour les mois prochains", a indiqué Sébastien Lecornu au micro d'Audrey Crespo-Mara.

Baroin tend la main. Dimanche, sur BFMTV, le président de l'association des maires de France (AMF) François Baroin a affirmé qu'Emmanuel Macron était "encore invité, s'il le souhaite." "Même s'il était chahuté, ce ne serait pas une difficulté. Il en a l'expérience. Ce n’est pas parce qu'on a des désaccords sur le fond que l'accueil est indigne, et ce n'est pas parce qu’on a des contre-propositions qu'on est irresponsables." Sébastien Lecornu a écouté attentivement les propos de François Baroin, qui avait auparavant exprimé sa profonde déception après la décision du président de la République.

"On a besoin de travailler avec l'AMF". "J'ai trouvé que ses propos étaient beaucoup plus ouverts. J'ai retrouvé le François que j'aime bien : républicain, ouvert, ayant envie de travailler", s'est réjoui Sébastien Lecornu. "D'ailleurs je lui fais une proposition à travers votre micro, c'est d'avancer très vite sur quatre sujets : les ressources des collectivités locales (fiscalité), la fonction publique territoriale, et les héritants de la loi NOTRe, et la différenciation dans la Constitution", a détaillé le ministre. "Je formalise dans ce micro cette invitation à travailler avec lui et l'ensemble des maires de France, parce qu'on a besoin de travailler avec l'AMF."