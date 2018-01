A Calais, Macron donne sa vision de l'immigration

Visite aussi sensible que symbolique mardi pour Emmanuel Macron. Le président de la République est en déplacement à Calais pour y parler immigration. Le contexte est compliqué : une circulaire de son ministre de l’intérieur Gérard Collomb, qui l’accompagne, visant à recenser les migrants dans les centres d’accueil, a provoqué la colère des associations. Et un projet de loi annoncé pour le mois de mars menace de fracturer sa majorité. C’est donc aussi une mise au point qu’est venu faire le chef de l’Etat dans la ville du Pas-de-Calais, devenue depuis plusieurs années le symbole de la crise des migrants. Avec d’un côté, de l’humanité pour les demandeurs d’asile, et de l’autre une fermeté pour les clandestins.

Face aux migrants, de l'humanité

"Voulez-vous faire votre vie ici ?". La journée présidentielle a débuté à Croisilles, à 120 kilomètres environ de Calais, dans un des trois CAES (centre d’accueil et d’examen de situation). Là, sous l’œil des caméras, Emmanuel Macron a rencontré des migrants, les a interrogés sur leur situation. "Voulez-vous faire votre vie ici ?", a demandé le président à Ahmed, un Soudanais de 25 ans. "Oui", pour "apprendre le français et trouver un travail dans la mécanique", a répondu le migrant, qui lui explique avoir fui son pays après le meurtre de sa mère et la disparition de sa famille. Emmanuel Macron a jugé que sa situation relevait de l’asile et a promis que la situation du jeune homme serait rapidement examinée.

"Ce qui sauve, c’est ce que vous faites". Le chef de l’Etat a aussi remercié les bénévoles. "Ce qui sauve, c’est ce que vous faites", a-t-il lancé à ses interlocuteurs. "Nous ne sommes pas un centre de tri (...) Nous avons un taux d'évaporation (personnes qui s'en vont rapidement sans traitement de leur dossier NDLR) de 33%", inférieur à celui des deux autres CAES ouverts ces derniers mois dans le Pas-de-Calais, a expliqué Guillaume Alexandre, le directeur de La Vie active, l'association qui gère le centre.

Face aux forces de l'ordre, reconnaissance et fermeté

Voilà pour le côté humanisation du propos. Mais le ton a changé à la mi-journée. Emmanuel Macron a prononcé un discours très attendu devant les forces de l’ordre. Le chef de l'Etat, sans oublier de rappeler que les migrants doivent être accueillis avec humanité, a fait montre de fermeté. "L’accueil inconditionnel ne veut pas dire l’accueil indifférencié. A ceux qui ne sont pas admis, nous devons faire en sorte qu’ils regagnent effectivement leur pays", a-t-il lancé. "Depuis tant d’années, nous faisons tout à l’envers. Nous pratiquons un accueil indifférencié, avec délai de traitement inacceptable, nous n’investissons pas assez pour intégrer pleinement celles et ceux qui sont admis au droit d’asile, et nous ne reconduisons pas celles et ceux qui s’installent de manière irrégulière", a insisté le chef de l'Etat.

Une prime mais un devoir d'exemplarité pour les forces de l'ordre. Emmanuel Macron a aussi rendu un hommage appuyé aux habitants de Calais d'abord, aux forces de l'ordre déployées dans la région ensuite, et surtout. "Ce sont des femmes et des hommes fonctionnaires de notre République qui ont droit au respect, eux aussi", a-t-il déclaré, annonçant "une prime exceptionnelle de résultats". Alors que certaines pratiques policières sont pointées du doigt, le président de la République a aussi rappelé les forces de l'ordre à leur "devoir d'exemplarité". "Réaction proportionnelle à la confiance sans faille que nous plaçons en vous", a-t-il prévenu.

"Responsabilité" des associations. Emmanuel Macron a enfin appelé "toutes les associations" à la "responsabilité" dans leur action auprès des migrants à Calais, en déplorant les "mensonges" diffusés "par de trop nombreux" acteurs et "qui nuisent à notre efficacité collective". Les associations qui "encouragent ces femmes et ces hommes à rester, à s'installer dans l'illégalité, voire à passer" en Grande-Bretagne "prennent une responsabilité immense" et "jamais elles n'auront l'Etat à leurs côtés", a affirmé le chef de l'Etat.