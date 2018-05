Edouard Philippe aux chefs d'entreprises, enthousiastes : "On a besoin de vous"

Edouard Philippe en terrain conquis. Le Premier ministre était invité, vendredi à Nancy, au Congrès des jeunes dirigeants (CJD), une association de 4.000 jeunes chefs d'entreprises qui se revendiquent entrepreneurs-citoyens engagés dans le rôle social de l'entreprise. Edouard Philippe y vante les réformes du gouvernement, comme avec les ordonnances travail, qui permettent, selon lui, "de diffuser et faciliter le dialogue social dans l'entreprise".

Appel lancé aux jeunes patrons. Le chef du gouvernement insiste également sur la réforme de l'apprentissage et lance un appel aux jeunes patrons. "Nous avons besoin, que dans toute la mesure du possible, vous recrutiez des apprentis, c’est un défi individuel, pour chacun des apprentis, collectif pour les entreprises et général pour la nation", souligne-t-il, avant de conclure. "Nous avons besoin de vous".

"Doudou!". Dans la salle, les dirigeants d'entreprise applaudissent le discours, hurlant "Doudou!" pour qualifier le chef du gouvernement. "On apprécie parce que cela remet le chef d’entreprise à sa juste valeur, de fédérateur", souligne une chef d'entreprise. "Il semblerait que par rapport à tout ce qu’on a connu par le passé, quelles que soient les tendances politiques, il y a là réellement une prise en compte, notamment pour les PME", poursuit un autre.