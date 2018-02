Édouard Philippe adresse son soutien à deux jeunes lesbiennes agressées

Le Premier ministre Édouard Philippe a adressé dimanche "tout [son] soutien" à un couple de jeunes lesbiennes agressé et insulté vendredi en banlieue parisienne.

"Tout mon soutien". "Les agressions homophobes n'ont pas leur place dans la République française. J'adresse aux victimes tout mon soutien", a tweeté le chef du gouvernement. Les deux victimes, 17 et 18 ans, ont été prises à partie par un groupe, d'abord à Pontoise (Val-d'Oise), sur le quai de la ligne J du Transilien, puis pendant leur trajet en train vers Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines).

Agressées verbalement et maltraitées physiquement. Les jeunes femmes n'ont pas été blessées mais assurent avoir été violemment bousculées et s'être fait tirer les cheveux et les vêtements. Elles affirment aussi avoir été maltraitées verbalement. Leurs agresseurs leur ont lancé : "putains de lesbiennes", "vous baisez ?", selon elles. Deux mineurs, un garçon et une fille de 17 ans soupçonnés d'appartenir au groupe d'agresseurs, ont été libérés samedi en attendant leur comparution devant un tribunal pour enfants.